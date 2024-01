Horror-Nacht im Skilift: Snowboarderin wurde in Seilbahngondel vergessen

Ungewöhnlicher Zwischenfall in einem Skiresort: Snowboarderin über Nacht in Gondel eingeschlossen

Im Heavenly Ski Resort, einem beliebten Wintersportgebiet am Lake Tahoe in Kalifornien, ereignete sich ein ungewöhnlicher Zwischenfall.

Prekäre Situation

Monica Laso, die einen Skiausflug mit ihren Freunden geplant hatte, hätte sich nie vorgestellt, dass sie eine Nacht in einer Gondel hoch über dem Boden verbringen würde. Nachdem sie zu müde war, um den Hang hinunterzufahren, wurde sie von einem Mitarbeiter des Resorts zur Gondel geleitet. Nur wenige Minuten nachdem sie eingestiegen war, gegen 17 Uhr, kam die Gondel zum Stillstand.

Ohne Handy in der Gondel

"Ohne Handy, Licht oder sonst etwas", wie Laso KCRA erzählte, war sie völlig isoliert. Ihre Freunde meldeten sie als vermisst, nachdem sie keinen Kontakt zu ihr aufnehmen konnten. In einem Interview mit dem CNN-Ableger KCRA beschrieb Laso ihre Erfahrung als verzweifelt: "Ich schrie verzweifelt, bis ich meine Stimme verlor."

Erst am nächsten Morgen, als der Betrieb der Gondel wieder aufgenommen wurde, bemerkte das Personal, dass sie die ganze Nacht über in der Gondel festgesessen hatte. Nach ihrer Rettung wurde sie von der South Lake Tahoe Fire and Rescue untersucht, glücklicherweise überstand sie die Nacht den Umständen entsprechend gut.