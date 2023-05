Horror: Jumbo-Jet verliert Räder bei der Landung

Zwischenfall am Flughafen Luxemburg: Ein Jumbo-Jet hat bei der Landung Fahrgestell samt Räder verloren.

Gefilmt wurde der Vorfall in Findel am Internationalen Flughafen Luxemburg und zeigt die Frachtmaschine der Firma Cargolux in der letzten Phase der Landung. Zu sehen ist auch deutlich wie das abgebrochene Teil des Fahrwerks der Boeing 747-400, LX-OCV, meterhoch durch die Luft fliegt.