Horror-Fund am Strand der Reichen und Schönen: Leiche in Fass entdeckt

Schreckensfund am Strand von Malibu in Los Angeles, wo sonst Stars wie Leo DiCaprio und Lady Gaga spazieren gehen.

Malibu, Kalifornien – Ein schwarzes Fass, in dem eine Leiche gefunden wurde, hat die sonst so ruhige Atmosphäre am Strand von Malibu, westlich von Los Angeles, verstört. Dies wurde durch den lokalen Nachrichtensender ABC7 gemeldet, der sich auf Informationen der Polizei berief.

ABC berichtete zuerst über den Leichenfund. ©KABC-7 via AP

Fass am Strand zurückgelassen

Der betroffene Strandabschnitt, wo das mysteriöse Fass entdeckt wurde, blieb für Stunden gesperrt. Hugo Reynaga, von der Mordkommission des Los Angeles County Sheriff's Departments, gab an, dass das 200-Liter Plastikfass am Sonntagmorgen von Gemeindearbeitern entdeckt wurde, die es in einer Lagune schwimmen sahen. Die Mitarbeiter paddelten mit einem Kajak hinaus und zogen das Fass an Land, doch es blieb zunächst verschlossen. "Es war wohl zu schwer, sie wollten es nicht öffnen und ließen es am Strand zurück", berichtete Reynaga.

Spurensicherung. ©Robyn BECK / AFP

Die Ermittlungen laufen: der Strand wurde vorübergehend gesperrt. ©Robyn Beck / AFP

Fass wurde wieder ins Wasser gespült

Im Laufe der Nacht wurde das Fass jedoch durch die Flut erneut ins Wasser gezogen. Am Montagmorgen konnte ein Rettungsschwimmer das Fass zurück an den Malibu Lagoon State Beach bringen und öffnen. Nach Angaben des Fernsehsenders CBS entdeckte er darin die unbekleidete Leiche eines schwarzen Mannes.

In diesem Fass wurde die Leiche entdeckt. ©Robyn Beck / AFP

"John Doe": Identität unbekannt

Bislang wurden noch keine Angaben zur Identität des Mannes und seiner Todesursache gemacht. Unklar bleibt auch, wie lange das Fass im Wasser trieb und woher es stammte.

Heimat vieler Promis

Der betroffene Strandabschnitt von Malibu, Heimat vieler Prominenter wie Julia Roberts, Lady Gaga, Orlando Bloom und Leonardo DiCaprio, war für fast den gesamten Montag gesperrt. Laut lokalen Medienberichten blieb die Leiche bis zum späten Abend in dem Fass, um potenzielle Spuren an dem Behältnis zu sichern. Erst am Abend wurde das Fass zur weiteren Untersuchung abtransportiert.

Beunruhigende Situation für die Menschen in Malibu. ©Robyn Beck / AFP

Beunruhigung in Malibu

Es ist noch nicht bekannt, wann die Ermittler mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit treten werden. Dieser ungewöhnliche Fund hat zweifellos eine Welle der Beunruhigung in der ansonsten friedlichen Gemeinde von Malibu ausgelöst. (VOL.AT)























Schreckliches Verbrechen. © Robyn BECK / AFP