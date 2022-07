Hörnlingen goes Dornbirn: Neustart für Bar 10 Zimmer

Mit Hörnlingen-Wirt Dominic Mayer und frischem Konzept feiert das Lokal an der Sägerbrücke sein Comeback.

Dominic Mayer hat sich spätestens mit dem Rankweiler Gourmet-Lokal Hörnlingen einen Namen gemacht. Schon dort präsentiert der passionierte Gastronom sein visionäres, kulinarisches Konzept in einem stilsicheren und modern eingerichteten Lokal: "Das Auge isst mit" hat für den Wirt nicht nur auf dem Teller Relevanz, die Einrichtung und die Umgebung, in der sein Publikum gastiert, spielen für den gebürtigen Göfner eine tragende Rolle.

So auch in der Bar 10 Zimmer Dornbirn, dem der Küchenprofi ab sofort einen neuen, kulinarischen Anstrich verpasst. Im VOL.AT-Interview gewährt Dominic Mayer Einblick in sein kulinarisches Konzept, das sich wie auch im Hörnlingen höchster Qualität verpflichtet. Ein besonderes Schmankerl werden frisch zubereitete Pasta-Gerichte, selbstverständlich mit frischen, vor Ort produzierten Teigwaren.