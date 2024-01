Hörbranz: Polizei entdeckt vollgestopften Transporter mit illegalen Migranten

Lindauer Bundespolizisten stoppten am Donnerstagmorgen am Kontrollplatz Sigmarszell Hörbranz einen Transporter mit ukrainischer Zulassung.

Die Bundespolizei hat am 4. Januar 2024 beim Grenzübergang Hörbranz auf der BAB 96 einen Transporter mit ukrainischer Zulassung gestoppt, der übermäßig mit 15 Migranten besetzt war. Einem Bericht der Bundespolizei zufolge versuchte ein ukrainisches Paar, wohnhaft in Ostfriesland, eine dreizehnköpfige ukrainische Familie unerlaubt über die Grenze zu bringen.

Grenzkontrolle entlarvt illegalen Transport

Die Lindauer Bundespolizisten kontrollierten das Fahrzeug am frühen Morgen am Kontrollplatz Sigmarszell. Sie fanden vier Erwachsene und elf Kinder vor, die alle die ukrainische Staatsangehörigkeit besaßen. Der Transporter war allerdings nur für neun Personen zugelassen, und einige Kinder waren nicht angeschnallt oder in Kindersitzen untergebracht. Im hinteren Teil des Fahrzeugs stapelten sich Säcke und andere Ladung bis unter das Dach.