Hongkong: Lam verteidigt Untersuchung von Polizeigewalt

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat die bestehende Untersuchungskommission (IPCC) für Fälle von Polizeigewalt als "glaubwürdig und unabhängig" verteidigt. Es ist nach ihrer Darstellung "nicht gerecht", die Mitglieder des Aufsichtsgremiums als regierungsfreundlich zu beschreiben. Unterdessen forderte Lam ein Ende der Demonstrationen.

Lam wies damit Kritik zurück, dass sie sich nicht auf die Forderung der Demonstranten nach einer gesonderten, eigenständigen Untersuchungskommission mit einem Richter an der Spitze einlasse. Der völlige Rückzug des umstrittenen Auslieferungsgesetzes am Vortag, mit dem Lam den Demonstranten entgegengekommen war, erfolgte nach ihren Angaben auf ihre eigene Initiative hin. Die Zentralregierung in Peking habe sie aber durchgehend "unterstützt und respektiert". Wenn der Legislativrat in einem Monat aus den Ferien zurückkommt, wird der Gesetzentwurf nach ihren Angaben formell von der Agenda gestrichen - ohne die Notwendigkeit eines Votums oder einer Debatte.