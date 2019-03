Hommage an die Bürgermusik

Zum Frühjahrskonzert hatte der Musikverein Au unter dem Motto Hommage recht herzlich geladen.

Das erscheinen so zahlreicher Gäste interpretierte Martin Natter, Musikant und Moderator zugleich, als große Anerkennung und Huldigung, sprichwörtlich als Hommage gegenüber dem Musikverein Au, welcher derzeit aus 77 Musikanten und Musikantinnen besteht. Mit Hommage, ein Stück von Jan van der Roost, wurden die Konzertbesucher von der Bürgermusik Au unter der Leitung von Reinhard Fetz in den Konzertabend eingeleitet. Flott ging es weiter mit Pandora`s Box. Ein Werk, welches mit der Schönheit dieser Welt startet bis Pandora´s Box geöffnet wird und die Zuhörer von der Dramatik des Bösen überrollt wurden, schlussendlich aber die Hoffnung die über allem steht, ließ die Besucher musikalisch in die griechische Mythologie eintauchen.