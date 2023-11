Auf was müssen Sie beim Homeoffice im DACH Raum achten?

Sozialversicherung

Grundsätzlich ist ein Arbeitnehmer in jenem Land sozialversicherungspflichtig in welchem dieser tatsächlich den wesentlichen Teil seiner Arbeitsleistung erbringt. In der europäischen Union ist daher immer nur ein Land für die Einhebung der Sozialversicherung zuständig. Während den Pandemiezeiten galten bis zum 30.06.2023 zahlreiche Sonderregelungen, welche die sozialversicherungsrechtliche Zuordnung in das Homeofficeland weitestgehend verhinderten. Seit dem 01.07.2023 führt grenzüberschreitende Telearbeit zu einer Änderung des zuständigen Staates, wenn ein wesentlicher Teil der beruflichen Tätigkeit im ausländischen Homeoffice erledigt wird. Ein wesentlicher Teil wird - gemessen an der Arbeitszeit und/oder am Einkommen - mit 25% der Gesamttätigkeit beziffert. Um daher im Land des Arbeitgebers weiterhin vollständig der Sozialversicherung zu unterliegen, darf bei einer 5-Tage-Woche etwa ein Arbeitstag pro Woche im ausländischen Homeoffice gearbeitet werden.