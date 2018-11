HOME sweet HÖTTGES

In unserem Showroom in Dornbirn finden Sie viele exklusive Wohnaccessoires und Geschenkideen in den neuesten Trendfarben und angesagtesten Materialien für Ihr Zuhause.

Das Schönste aus Paris

Im September waren wir auf der „Maison&Objet”-Messe in Paris. Wow! Die neuesten Interieur- und Dekotrends haben uns wirklich begeistert. Lassen Sie sich in unserem Showroom überraschen, welche spannenden und inspirierenden Objekte wir für Sie mitgebracht haben. Da ist ganz sicher auch Ihr Lieblingsstück dabei!

Weihnachtsmarktfeeling bei Höttges

Ein ganz besonderes Einkaufserlebnis bietet unser kleiner, feiner „Design-Market“, der in unserem Showroom auf Sie wartet. Prall gefüllt mit unwiderstehlichen Wohnaccessoires und Geschenkideen. Weihnachten kann kommen!

Trendfarben und Materialien

Diese Saison sind Safrantöne, gedecktes Orange, Gold, Petrol und verschiedene Grüntöne sehr angesagt. Kombiniert mit edlen Materialien wie Messing, Stein, Leder und Terrazzo bilden diese Farben eine ideale Basis für kreative Raumgestaltung. In unseren Wohnwelten im 1280 m2 großen Showroom in Dornbirn können Sie sich inspirieren lassen wie Sie mit Farben und Materialien Ihr persönliches Lebensgefühl in

Ihrem Wohnumfeld umsetzen können. Das Team von Höttges berät Sie gerne und freut sich auf Ihren Besuch.

Höttges-Showroom

Rhomberg’s Fabrik

Färbergasse 15, 6850 Dornbirn

Tel. 05572 22175

office@hoettges.at

www.höttges.at