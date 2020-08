Holzmodulbau: Wie in Schruns 15 klimapositive Wohnungen entstehen

Im Auweg in Schruns entstehen derzeit neue Wohnungen. Vollholzmodule machen den Bau leistbar und ökologisch nachhaltig.

Holzmodulbau liegt im Trend. Und das kommt nicht von ungefähr. Seriell vorgefertigte Vollholzmodule bringen entscheidende Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Bauen, wie ein aktuelles Wohnbauprojekt in Schruns zeigt. Im Auweg entstehen derzeit 15 Wohnungen in Holzmodulbauweise. Bauherr ist die Alpenländische, als Generalunternehmer fungiert Dobler Hochbau mit dem Holzmodulbau-System von "purelivin" aus Dornbirn. Hinter "purelivin" stecken der Bauträger und Projektentwickler ZIMA aus Dornbirn und der Holzmodulbau-Experte Kaufmann Bausysteme aus Reuthe.

Raummodelle aus Massivholz



Montage in drei Tagen



Die 36 Module wurden am Montag auf die Baustelle in Schruns geliefert. In nur drei Tagen können sie mithilfe eines Mobilkranes montiert werden. Die Restarbeiten wie Erschließung, Dach, Fassade und Haustechnik werden anschließend fertiggestellt. Die Bauzeit verkürzt sich so um bis zu 75 Prozent.