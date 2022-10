2015 überzeugte der gemeinsame Entwurf von Dietrich|Untertrifaller Architekten und den Zürcher Landschaftsarchitekten Balliana Schubert die Wettbewerbsjury. Die Aufgabenstellung war komplex. Hunderte Kurse bieten den Angehörigen der Münchner Hochschulen ein breites Sportangebot, 9000 Sportaktive strömen pro Woche aufs Gelände. Zudem werden in 20 Studiengängen der Fakultät für Sport und Gesundheitswissenschaften 3000 Studierende ausgebildet, Spitzenforschung betrieben und das Wissen vor Ort angewendet: 14 Sporthallen, 12 Hörsäle, 15 Diagnostikräume, fünf Werkstätten, Bibliothek, Cafeteria, 300 Büros und 20 Hektar Sportflächen im Freien. Dies alles galt es räumlich zu verknüpfen, um kurze Wege zwischen Theorie und Praxis sowie fächerübergreifend Orte der Begegnung zu schaffen, transparente Einblicke in die tägliche Arbeit zu geben, aber auch die notwendige Diskretion zu gewähren. All diese Anforderungen seien „ideal und mustergültig umgesetzt worden“, lobte Till Lorenzen, Geschäftsführer der Fakultät, anlässlich der feierlichen Eröffnung Mitte Mai, wo noch Bagger und Abrissbirnen am Werk waren, um die Reste der Bestandshallen zu entfernen. Denn der Neubau entstand im laufenden Betrieb auf der gleichen Fläche wie der Bestand.

Ein rational ausgeklügelter Entwurf bewahrte davor, dass diese Umstände ins baustellenlogistische Chaos führen. Die rechteckigen Baukörper der Hallen- und Büroclusterinnenhöfe fügen sich mit dazwischenliegenden Innenhöfen zu einer klaren Struktur in einem strengen Geviert. Die neuen Sporthallen wurden anstelle der alten Institutsgebäude positioniert. Erst jetzt wird der neue Instituts-Cluster eingefügt. Sporthallen, Institutsbereiche und die komplette Dachkonstruktion sind in Holzbauweise errichtet. Für insgesamt 33.000 Quadratmeter Dach- und Wandflächen brauchte es 5200 Kubikmeter Holz. Eine Innovation ist das stützenfrei 19 Meter über Terrasse und Laufbahn auskragende Dach. Es besteht aus eigens entwickelten 28 Meter langen Hohlkastenelementen, die im Werk bei St. Pölten millimetergenau gefertigt wurden.

Aus Stahlbeton errichtet wurden das Untergeschoß, die Treppenkerne, das Audimax, die Technikspangen zwischen den Sporthallen, die Kletterhalle und die zentrale Erschließungsachse. Diese führt als „Rue Intérieure“ vom Eingang im Osten auf die Terrasse im Westen, um dort in die „Rue Extérieure“ überzugehen, an die das Gros der Sportflächen angeordnet ist. Gebäude und Freiraum schmiegen sich in die Mulde der Grzimek’schen Landschaft. Es erschien nicht angemessen, mit der spektakulären Stadionarchitektur in Konkurrenz zu treten, meint Much Untertrifaller. Denn: „Anders als übliche Sportstätten, wo es wenige ständige Nutzer und punktuell sehr viele Besucher gibt, haben wir hier das Gegenteil.“ Ein schlichter, aber repräsentativer Baukörper, das Dach als einzige große, nützliche Geste und Räume, in denen man sich gern aufhält und trifft. Auch das entspricht dem demokratischen Geist der Spiele von 1972.