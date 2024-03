Holt sich Lara Gut-Behrami heute schon die große Kugel?

Am vorvorletzten Ski-Weltcup-Wochenende der Alpinen sind nur die Frauen im Einsatz. Die Herren-Rennen in Kvitfjell wurden abgesagt, die Damen starten am Samstag in Åre mit einem Riesentorlauf.

Bei den Technikrennen im schwedischen Åre könnte es bereits wesentliche Entscheidungen geben, unter Umständen auch die Vergabe der großen Kristallkugel geregelt werden. Lara Gut-Behrami kann zumindest einen entscheidenden Schritt dorthin machen. Sie gilt auch als Favoritin im RTL.

Das Rennen im Liveticker

Mikaela Shiffrin, die nach sechs Wochen Pause ihr Comeback geben wird, steht vor dem Gewinn ihrer achten Slalom-Kugel.

Im Gesamtranking liegt Gut-Behrami 326 Punkte vor der Italienerin Federica Brignone und 385 vor Shiffrin. Vergrößert sie an diesem Wochenende den Vorsprung auf über 400 Punkte, ist vor dem Finale in Hinterglemm alles klar. Für den Riesentorlauf am Samstag gilt, dass Gut-Behrami, wenn sie bei über 100 Punkten Vorsprung auf Brignone bleibt, durch ist. Im Slalom kann Shiffrin am Sonntag den Sack zumachen. Aktuell steht ihr Vorsprung auf die Deutsche Lena Dürr bei 188 Punkten, die zweitplatzierte Petra Vlhova fehlt nach einer Knieoperation und kann nicht mehr eingreifen.

Gut-Behrami hat im Riesentorlauf die vergangenen beiden Rennen am Kronplatz und in Soldeu gewonnen. Beim Finale in Hinterglemm könnte sich die Schweizerin auch noch die Kugeln für Abfahrt und Super-G sichern. Beste Österreicherin in einer technischen Disziplin ist Katharina Liensberger, die im Slalom-Weltcup auf dem siebenten Platz rangiert.