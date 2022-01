Holst du nur Luft oder atmest du schon

Buchtipp: "10 Atemzüge und nie wieder müde" von Dr.med. Egor Egorov

Das erwartet sie im Buch "10 Atemzüge und nie wieder müde":

Einfacher und schneller Atemtest zum Energielevel messen. Verschiedene Atemtechniken und ihre Vorteile. Nützliche Atemübungen für den Alltag, Trainingsprogramme, um den eigenen Energielevel zu erhöhen Tipps und Tricks für bessere Atmung - am Tag und in der Nacht Sinnvoll und informativ formuliertes Wissen rund ums Thema Atmung

Eine bessere Atmung führt zu einem höheren Energielevel. Er hält jung und bewahrt vor Krankheiten. Außerdem verbessert sich das Wohlbefinden, die Schlafqualität, die Konzentration, die Fitness und der Sex. Dieser Ratgeber zeigt, wie leicht es ist, mit dem neu entwickelten Atemtraining genau dies alles zu erreichen. In diesem Buch gibt es Übungen für gesunde und erkrankte Menschen, sowie Übungen mit Steigerungsmöglichkeiten für Sportler. Also, egal wer Sie sind, mit diesem Ratgeber steht Ihnen für eine bessere Atmung und ein gesünderes Leben nichts im Weg