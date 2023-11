Hollywood-Star Angelina Jolie: Gaza wird zum "Massengrab"

US-Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Angelina Jolie hat Israel angesichts der Luftangriffe im Gazastreifen indirekt vorgeworfen, das abgeriegelte Küstengebiet in ein "Massengrab" zu verwandeln.

"Gaza ist ein Gefängnis unter freiem Himmel"

Jolie erwähnte in Post nicht den von Hamas-Terroristen angeführten Angriff in Israel

Jolie erwähnte in ihrem Instagram-Post, der am Donnerstagmittag bereits rund 2,2 Millionen Likes hatte, nicht den von Hamas-Terroristen angeführten Angriff vom 7. Oktober im israelischen Grenzgebiet, infolgedessen mehr als 1400 Menschen ums Leben kamen. Sie hatte den Angriff aber vergangene Woche in einem Post als Terroranschlag verurteilt. Seit Beginn des Gaza-Kriegs hat Israel Tausende Ziele im Gazastreifen angegriffen, Hunderttausende sind auf der Flucht. Die Zahl der getöteten Palästinenser dort lag am Mittwoch laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bei 8796.