Hollywood für alle

Der Hollywood-Schriftzug, Wahrzeichen und Sehnsuchtsort für manch einen USA-Reisenden. Allerdings ist es nicht ganz ohne, an die weltbekannten Riesen-Buchstaben am Hang des Mount Lee heranzugelangen. Das Filmstudio Warner Bros. will Abhilfe schaffen mit einer über 1,5 Kilometer langen Seilbahn. Bekannt wurde nun, dass Warner den vom eigenen Gelände in Burbank startenden Hollywood Skyway wohl finanzieren würde, inklusive Design, Bau, Betrieb und Instandhaltung.

Kommentare bleiben vorerst aus

Von der Los Angeles Times verbreitete Kostenschätzungen von etwa 100 Millionen Dollar wollte man nicht kommentieren.

Der über 13 Meter hohe Schriftzug wurde 1923 aufgestellt, ursprünglich als Werbung für Grundstücke. Zu der südkalifornischen Attraktion pilgern motivierte Touristen seit Jahren über selbst gesuchte Wege, sehr zum Leidwesen einiger Anwohner.

(Reuters)