Holi Flash wird zum Festival-Wochenende in Hard

Aus eins mach zwei, so wird aus dem Holi Flash mit KINKY zusammen ein 2-Tages-Festival-Weekend. Am 14. und 15.06.2019 findet zum ersten Mal das Holi Flash & KINKY Festival auf dem Freigelände der Nachtschicht in Hard satt. VOL.AT sprach mit Veranstalter Benjamin Dür über alle Neuerungen.

Nach den Erfolgen der letzten Jahre und tausenden begeisterten Besuchern vergrößert Benjamin Dür dieses Jahr mit einem zusätzlichen Tag, einem erweiterten Konzept, mehr Musik und einem neuen Standort, der mehr Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Standortwechsel nach Hard “Mit dem Wunsch sich weiter zu verbessern sind wir mit dem Standort in Hard fündig geworden. Wir wollten einen kompakten Standort der uns sowohl Indoor als auch Outdoor Möglichkeiten bietet, der die entsprechend Infrastruktur hat, die richtige Größe und eine gute Verkehrsanbindung”, schildert der Veranstalter den Grund des Standortwechsels.

Festival-Gelände in Hard Das Freigelände und der Indoorbereich der Nachtschicht werden zum Festivalgelände umfunktioniert. Der neue Standort soll den Abbruch der Party um 23 Uhr verhindern und mit der anschließenden Afterparty in der Nachtschicht das Feiern bis in die Morgenstunden ermöglichen.

Auftakt am Freitag mit KINKY Am Freitag den 14.06 findet erstmals das KINKY Festival statt, welches sich auf Internationalen HipHop in Kombination mit Deutschrap Live-Acts konzentriert. Hier treten abwechselnd namhafte Live-Künstler & DJs auf und sollen für gute Stimmung sorgen.

Der Samstag wird farbenfroh Am Samstag den 15.06 findet dann das beliebte “HOLI Flash Festival” statt. Hier wird nach indischem Brauch das Frühlingsfest der Farben gefeiert. Es soll in Erinnerung rufen, dass alle Menschen gleich sind.

“Das Holi Flash hat sich über die letzten Jahre zu einem Festival der elektronischen Musik entwickelt, was wir auch dieses Jahr weiter ausbauen. Aus diesem Grund hat das Hoi Veranstalterteam allein für den Samstag mehr als 20 DJs verbucht, ein Großteil dieser Acts spielt regelmäßig auf Veranstaltungen wie dem Electric Love und vielen weiteren Festivals.

Wie jedes Jahr wird es einen gratis Shuttle Bus geben, der die Besucher im 20-Minuten-Takt vom nahegelegenen Lustenauer Bahnhof zum Festival-Gelände und wieder zurück bringt. Anreisen zum Lustenauer Bahnhof kann man mit den Buslinien 50, 53, 51a, 16 und dem Zug von Bregenz aus. Für Feierwütige, die selbst anreisen, soll es gekennzeichnete Parkplätze geben.

Bald habt ihr auch die Chance auf VOL.AT Tickets für das Holi Flash und Kinky Festival zu gewinnen.