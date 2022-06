Holi Flash - Das bunteste Fest in Vorarlberg

Das bunteste Fest in Vorarlberg findet am Samstag wieder im Messeareal in Dornbirn statt.

Holi ist nach indischem Brauch das Frühlingsfest, das in Erinnerung rufen soll, dass alle Menschen gleich sind. Höhepunkt dieser Feiern ist der Moment, bei dem sich alle Teilnehmer mit speziellen Farben besprengen, bespritzen und ausgelassen einsauen.

Holi Flash 2022 © VOL.AT

Bunte Farbwolken, internationale Top DJs und eine eigene Food Street sind nur wenige Highlights, die das Holi Flash Festival 2022 zu bieten hat. Außerdem sorgen stündliche Farb-Countdowns für eine unglaubliche Atmosphäre und tausende strahlende Gesichter.