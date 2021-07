Hohes Umweltengagement am BORG Egg

Das Österreichische Umweltzeichen konnte wieder erfolgreich rezertifiziert werden.

Weil es um die Zukunft geht, stehen die Schülerinnen und Schüler aktiv im Mittelpunkt. Koordiniert wird die eigenständige Arbeit der Jugendlichen durch Thomas Rüscher. Zu Beginn des Schuljahres wurde mit den Schülern des Umweltzeichen-Teams eine Jahresbesprechung abgehalten. Erfreulicherweise sind auch einige dabeigeblieben, die letztes Jahr aufgrund der Fridays for Future-Demos beigetreten sind. Aktiv im Team waren Pia Albrecht, Lena Kohler, Eleasar Eberle, Nico Humpeler (alle 5ab), Martin Kohler (5bn), Andrea Felder (6ab), Alina Flatz, Teresa Knauseder, Lea Peter, Lisa Rüf (alle 6ai), Jana Grassl, Theresia Lanzdorf, Esra Ünal (alle 6bn), Florian Lenz, Hannah Kohler, Eva Willi (alle 7bn), Elisa Simma, Nina Moosbrugger (alle 8ab), Juliana Canaval, Laura Fuchs, Ramona Sutter, Celine Wachter (alle 8ai), Sebastian Bedzieszak, Jakob Flatz, Valentin Johler, Jos Plötzeneder, Katharina Sohm, Klara Sutterlüti und Irena Meusburger (alle 8bn). Alle Klassen wurden durch das engagierte Team über Mülltrennung, Lüften und Hygienemaßnahmen aufgeklärt. Zudem nahmen in diesem Frühjahr Pia Albrecht, Lena Kohler, Theresia Lanzdorf und Esra Ünal an der Klima-Peer-Ausbildung von makingAchange teil.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Rezertifizierung erstmals in Form eines Online-Audits abgehalten. Dabei wurde das BORG Egg auf Einhaltung der sogenannten UZ 301-Richtlinie überprüft. Nach einem Einführungsgespräch und einer Begehung wurden die eingereichten Dokumente durch Mirjam Kemmer geprüft. Die nächste Rezertifizierung ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen. Die Lehrpersonen Kristina Keßler und Alexander Feurle dankten dem Umweltzeichen-Betreuer Helmut Eisele für seine professionelle wie menschliche Unterstützung in den vergangenen Jahren herzlich. Der Antrieb und Ethos für die ehrenamtliche Arbeit im Umweltzeichen-Team werde in einem Interview zur persönlichen Motivation von Helmut Eisele sehr schön zum Ausdruck gebracht: „Ich kann nicht zusehen, wie mit unserem Planeten, der Umwelt, der Natur und den Menschen umgegangen wird. Daher habe ich eine sehr starke Motivation, Bewusstseinsbildung zu machen: Ich möchte das Thema in die Schulen hinaustragen und Kinder und Jugendliche erreichen. Damit möchte ich zur Rettung des Planeten beitragen und etwas für die nachfolgenden Generationen tun.“ ME