Hohenweiler: Faschingsauftakt, Narrenmesse, Kostümpremiere und Ordensverleihung

Rutschbugglar hatten gleich mehrere Gründe zu feiern

Am 11.11.2023 startete Hohenweiler gleich richtig närrisch in die fünfte Jahreszeit. Die Howilar Rutschbugglar luden anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens zur Narrenmesse in die Pfarrkirche Hohenweiler. Die Rutschbugglar stellen sich alle zwei Jahre in einem neuen Kostüm vor und präsentierten daher in der vollen Kirche im Zuge des 10-Jahre-Festes auch gleich ihr neues Outfit für die nächsten Zwei Faschingssaisonen. Musikalisch sorgten die Pfütza-Fäger für die passende Einstimmung, die Messe wurde von den Narren gemeinsam mitgestaltet. Als besondere Überraschung wurde Obernarr Martin Smounig vom Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -gilden (kurz VVF genannt) mit dem Verbandsverdienstorden in Silber für seine außerordentlichen Leistungen für den Fasching ausgezeichnet. Nach des gemeinsamen Messe wurde im Hohenweiler hokus dann noch ausgiebig weitergefeiert. Dort führten das noch amtierende Hörbranzer Prinzenpaar, Prinzessin Simone und Prinz Hubert mit ihrem Gefolge den zweitletzten Auftritt ihrer Prinzenshow auf, bevor sie am Abend im Leiblachtalsaal ihr Amt weitergeben.