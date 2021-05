Hohentwiel und Oesterreich unter Harder Flagge

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hard hat mit 32 von 33 Stimmen die Verträge zur Zukunft und Neustrukturierung der Historischen Schifffahrt Bodensee gestimmt.

Neue schlanke Gesellschaftsstruktur

Das unüberschaubare Konstrukt aus Vereinen und mehreren GmbHs und Dienstleistungsverträgen auf eine gemeinsame GmbH verschlankt, die beide in Hard ansässigen Schiffe, Hohentwiel und Oesterreich, betreibt. Vermarktung, Nautik und Gastro - aus einer Hand, mit Know-How und Synergieeffekten. An der neuen GmbH sind die Eigentümer der Schiffe mit jeweils 35%, die Schweizer SBS mit 20% und die Gemeinde Hard mit 10% beteiligt. Der Name: Historische Schifffahrt Bodensee GmbH.

Standortgemeinde Hard gesichert

Eine strategische Minderheitsbeteiligung sichert die Interessen der Marktgemeinde Hard. Ohne ihre Zustimmung kann die Gesellschaft nicht verlagert werden. Damit sind 30 Arbeitsplätze in Hard gesichert. Zudem sind langfristige Liegeplatzverträge vereinbart. Dies bringt auch Geld in die Gemeindekassa. Vor allem aber ist die Hohentwiel nach über 30 Jahren in Hard ein Stück Harder Kulturgut geworden. Gemeinsam mit der MS Oesterreich sollen beide Schiffe in eine erfolgreiche Zukunft fahren.