Hohenemser Unternehmer Johannes Collini zum Kommerzialrat ernannt

In Anerkennung seiner unternehmerischen Erfolge und seines Engagements wurde dem Hohenemser Unternehmer Johannes Collini der Berufstitel Kommerzialrat verliehen.

Johannes Collini, geboren 1953, hat nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Universität Graz und der Meisterprüfung in Oberflächentechnik bedeutende Führungsrollen im Familienunternehmen übernommen. Als Geschäftsführer seit 1980 und später als Vorstandsvorsitzender trieb er die Expansion der Collini-Gruppe voran, die heute in der Oberflächenbeschichtung von Metallen und Kunststoffen in Europa führend ist.