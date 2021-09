Hohenems trifft auf Rot-Weiß, SW Bregenz vs Admira

Mit zwei Spielen wird am Samstag der Hinrundenabschluss in der Eliteliga eingeläutet.

Eigentlich hat man einen Spieltag vor dem Ende in der Hinrunde der VN.at Eliteliga nicht Aufsteiger Admira Dornbirn auf dem sensationellen dritten Tabellenplatz erwartet, sondern das höher eingestufte SW Bregenz. Die Bodenseestädter sind nur auf dem siebenten Rang und haben schon sieben Zähler Rückstand auf das Führungstrio Dornbirner SV, Wolfurt und eben Admira Dornbirn.

„Die Chance auf einen Aufstiegsplatz lebt sicher noch. Das Problem ist, dass der neue Coach sowohl im physischen als auch im taktischen Bereich die Defizite aus der Vergangenheit beheben muss. Roman bekommt auf jedenfall die Zeit. Egal, ob wir das Play-off schaffen, wir werden uns im Winter nochmals verstärken“, sagt ein optimistischer SW Bregenz Präsident Thomas Fricke zur aktuellen Situation. SW Bregenz muss das Heimspiel gewinnen, Admira Dornbirn will siegen. Mit Vinicius Maciel Gomes fehlt den Schwarz-Weißen aber ein wichtiger Leistungsträger im Spielaufbau und in der Offfensive. Sein Landsmann Uelder Barbosa Mendes ist noch nicht hundertprozentig fit. Vinicius Gomes fällt wegen einem Muskelfaserriss für mindestens drei Wochen aus. Doch im SW-Mittelfeld können Kapitän Simon Thurner, Amir Dervisevic, Kristijan Makovec oder Joshua Merz die Führungsrolle übernehmen. Admira Dornbirn kommt mit zwei Siegen und viel Selbstvertrauen nach Bregenz. Der Eliteliganeuling ist mit drei Erfolgen in der Fremde auch das zweitbeste Auswärtsteam dieser Leistungsstufe. „Das wird unser schwerstes Spiel auswärts in der Hinrunde. SW ist unter dem Wert geschlagen worden und sie haben eine große Qualität“, streut Admira Dornbirn Langzeitcoach Herwig Klocker dem Gegner Rosen. Samir Karahasonovic (Gelbsperre) und Martin Brunold (Knie) sind nicht einsatzbereit.

Es ist nicht nur das Duell der Tabellennachbarn, sondern auch das Aufeinandertreffen der derzeit zwei stärksten Torschützen in der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Der Topfavorit und Fünfte Hohenems trifft im Herrenriedstadion auf den Tabellenvierten RW Rankweil. Die Rot-Weißen haben vor dem Anpfiff zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Grafenstädter. Rankweils Solospitze Fabian Koch hat als Führender der Torschützenliste schon elf Treffer auf seinem Konto. VfB-Torjäger Maurice Wunderli durfte schon zehn Mal über einen Torerfolg in dieser Saison jubeln. Mit nur einem Sieg, aber schon vier Unentschieden auf eigenem Hauptspielfeld sind die Emser im Herrenriedstadion noch unbesiegt, aber haben schon wichtige Zähler im Aufstiegskampf liegen gelassen. „Meine Mannschaft muss mehr Effizienz zeigen und die Chancenauswertung besser nützen. Rankweil ist aber eine starke Truppe und hat speziell in der Offensivabteilung seine Stärken“, sagt Hohenems Trainer Goran Milovanovic-Sohm.

Mit Andre Ganahl, Dominik Fessler und Fabian Pernstich sind drei Stammspieler verletzungsbedingt nicht einsatzbereit. Rankweil ist die Torfabrik in der Eliteliga. Mathias Bechter fehlt aus privaten Gründen. Fraglich sind Liechtenstein Nationalspieler Andreas Malin, Deniz Erkan und Fabian Koch. „Hohenems ist die beste Mannschaft der Liga. Wir können ihnen das Leben schwer machen, doch die Leistung meiner Elf muss über 90 Minuten lang stimmen“, so Rankweil Coach Stipo Palinic. In den vier direkten Aufeinandertreffen von Hohenems gegen Rankweil gab es drei Emser Siege und einmal teilten sich die Teams die Punkte brüderlich.

FUSSBALL IN VORARLBERG

VN.at Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

11. Spieltag

World-of-Jobs VfB Hohenems – FC RW Rankweil heute

Stadion Herrenried, 16 Uhr, SR Jakob Rigger

SW Bregenz – SC Admira Dornbirn heute