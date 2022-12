Hohenems 1b überrascht, Rotenberg, Höchst weiter

Ausverkaufte Hofsteighalle am zweiten Spieltag im Hauptbewerb.

Auch am zweiten Spieltag im Hauptbewerb der Jubiläumsauflage vom Wolfurter Hallenmasters hieß es „Ausverkauft“ – nichts ging mehr. Die hunderten Fans sahen bis zur letzten Sekunde Hochspannung im Bandenzauber. Der 25. Geburtstag von der inoffiziellen Vorarlberger Hallenfußballmeisterschaft wird in den Geschichtsbüchern einen ganz besonderen Platz einnehmen. Das Turnier in der Hofsteiggemeinde wird täglich von großen Sensationen überschattet. Es sind die 1b-Mannschaften aus den verschiedensten Spielklassen des Landes, welche für die faustdicken Überraschungen sorgen. Fünf Mannschaften trennten in der Gruppe 3 nur zwei Zähler, ein Trio war sogar mit je sechs Zählern punktgleich. Nach Rankweil und Gaißau gelang auch Hohenems 1b als Sieger der Gruppe drei das Kunststück in die Vorschlussrunde aufzusteigen. Erst im allerletzten Match wurde die Gruppe drei zugunsten der zweiten Garnitur der Grafenstädter entschieden. Mit „Joker“-Siegen, also Vierpunkte-Spiel, gegen Höchst (1:0) und FC Dornbirn Juniors (2:1) hat Hohenems 1b die erste Hürde im Hauptbewerb genommen. Gleich mit einem Paukenschlag beginnt für VfB Hohenems das 100-Jahr-Jubiläum. Am 2. Jänner kommt es im Halbfinale, Gruppe 2 zum Aufeinandertreffen von Hohenems 1b und Hohenems I. Trotz den beiden Niederlagen gegen Höchst (0:2) und FC Dornbirn Juniors (3:4) steht VN.at Eliteligaklub Zima FC Rotenberg im Halbfinale. Der 5:2-Erfolg gegen Viktoria Bregenz (1. LK) genügte der Elf um Trainer Klaus Nussbaumer zum Aufstieg. Mit viel Mühe schafft auch der Turniersieger von 2015, FC Höchst (Vorarlbergliga) die nächste Runde. Im Halbfinale (3. Jänner) kommt es zum Showdown von Ex-Champion Höchst aus dem Rheindelta und dem Titelverteidiger Lauterach. Rotenberg bekommt es in der Vorschlussrunde im prestigeträchigen Wälderderby mit Sensationsteam Doren (1. LK) zu tun.