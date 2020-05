Hohe Ticket-Umtauschquote bei Bregenzer Festspielen

Die Bregenzer Festspiele verzeichnen nach der Absage der diesjährigen Festivalsaison aufgrund der Coronapandemie eine hohe Umtauschquote der heurigen Tickets auf 2021.

Man werte das als "sehr positives Signal des Marktes", auch wenn nach der ersten Woche noch keine abschließende Beurteilung dazu möglich sei, so Pressesprecher Axel Renner am Freitag.

Großteils positive Reaktionen

Umtausch als "Lieblingsvariante"

Die Abwicklung funktioniere bisher gut, so Renner. Die Festspiele hatten ihren Besuchern ja vier Optionen zur Verfügung gestellt: den Umtausch auf 2021, ein für mehrere Jahre gültiger Gutschein, eine Rückabwicklung oder das Spenden des Ticketbetrages an das Festival. Den Umtausch auf das nächste Jahr hatte der kaufmännische Direktor Michael Diem als "Lieblingsvariante" der Festspiele bezeichnet. Laut Renner wird man in vier Wochen wissen, ob der positive Trend dazu anhält. Die Reprise von "Rigoletto" als Spiel auf dem See feiert am 22. Juli 2021 Premiere, einen Tag nach der Hausoper "Nero".