Illegale Preisabsprachen: Kartellamt straft voestalpine ab

Das deutsche Kartellamt straft voestalpine und zwei weitere Stahlkonzerne wegen illegaler Preisabsprachen bei Grobblechen ab.

Nicht das erste Kartellverfahren gegen voestalpine

Der Linzer Konzern hat mehr Erfahrung mit Kartellverfahren, als ihm lieb ist. Abgesehen von den Grobblechen hat die voestalpine bereits für die Teilnahme an einem Schienenkartell 14,9 Mio. Euro plus Schadenswiedergutmachungen gezahlt. Die Rückstellung dafür hatte sich ursprünglich auf 205 Mio. Euro belaufen. Für die Teilnahme an einem Spannstahlkartell wurden 7,5 Mio. Euro fällig.