Hohe Ordnungsstrafen für zehn Ländleklubs

Hart durchgegrfiffen har der Straf- und Meldeausschuss vom Vorarlberger Fußballverband (STRUMA) in Betreff fehlender Lizenzen der Übungsleiter für Kampfmannschaften im Frühjahr 2023. Zehn Klubs müssen für eine fehlende Trainerausbildung tief in die Tasche greifen. Die höchste Ordnungsstrafe erhielt VN.at Eliteligaklub FC Brauerei Egg mit 1800 Euro (1200 Euro für I.KM/600 Euro für 1b) aufgebrummt. Westliganeuling RW Rankweil muss 900 Euro wegen fehlender Trainerlizenz von Langzeitcoach Stipo Palinic berappen. Vorarlbergligaklub SC Fußach zahlt 800 Euro an den Fußballverband wegen dem nicht berichtigten Trainer Alexander Schwärzler an der Seitenoutlinie. Je 200 Euro müssen die Vereine Vandans, Brederis und Feldkirch wegen dem Nichterscheinen an den VFV-Abschlussturnieren in Kauf nehmen.