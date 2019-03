Hohe Auszeichnung für vier Funktionäre des Triathlonverbandes

Vier Funktionäre vom Vorarlberger Triathlonverband wurden mit dem goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Am vergangenen Donnerstag fand im Olympiazentrum Dornbirn vor über 70 Gästen die 32. Jahreshauptversammlung des Vorarlberger Triathlon Verbandes (VTRV) statt. Mit dabei die Landesrätin Dr. Barbara Schöbi-Fink , der Präsident des Österr. Triathlonverbandes (ÖTRV) Walter Zettinig , Stadtrat Julian Fässler , OZ Geschäftsführer Mag. Sebastian Manhart , IGVS-Präsident Reinhold Hartmann , Direktor des Sportgymnasiums Mag. Josef Spiegel , des OZ Stevan Gesslbauer und Mag. Simone Schmelzenbach Fachverbandsunterstützung OZ. Der Präsident des VTRV Thomas Bader, Sportkoordinator Johannes Gesell, Nachwuchstrainer Egon Meier und Nachwuchscup-Koordinatorin Anita Giesinger präsentierten eine beeindruckende Erfolgsbilanz des letzten Jahres. Dazu wurden 4 Funktionäre von Barbara Schöbi-Fink und Walter Zettinig mit dem goldenen ÖTRV-Ehrenzeichen für ihre langjährigen und hervorragenden Verdienste im Sinne des Ländle-Triathlons ausgezeichnet. Hansjörg Gamper, Rudolf Boss, Helmut Berger und Steurer Peter.

Diese haben gut 450 Mitglieder. Geschätzt gibt es über 1000 aktive TriathletInnen im Ländle. Es gab 6 Veranstaltungen im Ländle mit 1.500 Fnisher. Dazu 7 Nachwuchsveranstaltungen im Cup mit 780 Finisher. 20 Kampfrichter (Technical Offical TO) waren mit 47 Einsätzen und über 300 Stunden bei 7 Vorarlberger Triathlon-Veranstaltungen im Einsatz. Die Eliteathleten Leon Pauger, Bianca Steurer, Martin Bader, Paul Reitmayr und Niclas Baldauf konnten in Vorarlberg, Österreich und Europa mit mehreren Podestplätzen und Top-10-Ergebnissen in den höchsten Klassen aufzeigen.