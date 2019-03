Goldige Auszeichnung für Wanderführerin Ingrid Walcher

Kneipp Aktivclub Rankweil Vorstandsmitglied Ingrid Walcher wurde mit der goldenen Nadel ausgezeichnet.

RANKWEIL. Die große Ehrung von dem scheidenden Vorstandsmitglied Ingrid Walcher stand bei der Jahreshauptversammlung vom Kneipp Aktiv Club Rankweil im vollbesetzten kleinen Vinomnasaal ganz klar im Mittelpunkt. 24 Jahre war die Rankweilerin Ingrid Walcher Schriftführerin im Verein und fast zwei Jahrzehnte lang ausgebildete Wanderführerin. Sport-Gemeinderat Helmut Jenny und Karlheinz Frick, Obmann vom Kneipp Aktiv Club Rankweil dankten und gratulierten ihr für die so lange ehrenamtliche Tätigkeit und wünschten für die Zukunft alles Gute. Mit Georg Fritsch steht der neue Schriftführer schon fest. „Die Gesundheit wird in unserem stets ständig wachsenden Verein großgeschrieben und voller Optimismus können wir getrost in die Zukunft blicken“, so Vorsitzender Karlheinz Frick. Stolz präsentierte auch Kassierin Nicole Nachbaur bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung vom Kneipp Aktiv Club Rankweil den Überschuss von knapp 3000 Euro. Das Gesamtbudget betrug im abgelaufenen Vereinsjahr 20.000 Euro. Mehr als zweihundert Mitglieder, darunter vorwiegend Frauen, nehmen die Bewegungsangebote wie Wanderungen quer durch ganz Vorarlberg, Nordic Walking, Gymnastic, Osteoporose-Präventionsgymnastic, Radfahren und Aqua-Fit in Anspruch und erfreuen sich immer aufs Neue von großer Beliebtheit. Durch den Neubau der Turnhallen an der Mittelschule Rankweil ist beim Kneipp Aktiv Club Rankweil ein neuer Motivationsschub der Mitglieder entstanden. Das Schneeschuh-Wandern wurde neu ins Programm aufgenommen und erlebt einen großen Zuspruch. Die Fertigstellung und Eröffnung der Sanierung in der Kneipp-Anlage im Rankweiler Loger machte sich schon mehr als bezahlt und viele Mitglieder nützen dieses Angebot.VN-TK