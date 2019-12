Hofsteighalle bleibt eine wettfreie Zone

Altbewährtes und Neues: Hallenmasters in Wolfurt startet mit der Qualifikationsrunde.

Mit dem schon traditionellen Qualifikationsturnier wird heute (ab 18.30 Uhr) das 24. Sparkassen Hallenmasters in der Wolfurter Hofsteighalle eröffnet. Dabei haben erstmals 18 von dreißig teilnehmenden Mannschaften die große Chance, sich für das am 26. Dezember beginnende Mastersturnier zu qualifizieren. „Es ist eine Art Sonderbonus, denen die 2. Runde erspart bleibt“, sagt Turnierchef Hanspeter Meusburger. Denn erstmals sind die sechs Sieger in den Qualifikationsgruppen schon für die Masters-Vorrunde ab dem 17. Dezember fix dabei und müssen am Sonntag, 15. Dezember in den drei Quali-Finalrunden nicht mehr spielen. Das OK-Team des Wolfurter Hallenmasters hat mit dem Turnierstart auch beschlossen, dass es keine Erhöhung der Eintrittspreise geben wird.

Juniors sind Feuer und Flamme

„Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Eintrittspreise nicht erhöht worden und ab der Vorrunde wird sowieso nur ein kleiner Betrag von den Besuchern eingezogen. Freier Eintritt genießen die Zuschauer zudem beim Qualifikationsturnier. Einen fixen Bestandteil in der Qualifikation haben inzwischen die Juniors-Mannschaften.

„Sie sind Feuer und Flamme und die jungen Kicker wollen sich im Winter präsentieren und erstmals im Erwachsenenfußball reinschnuppern“, so Hanspeter Meusburger, der diese Idee als neue Zukunftsperspektive für das Masters sieht. „Die Einbindung der U-18-Teams macht aus Sicht des Veranstalter auch großen Sinn.“Für den Mitgründer des Hallenmasters wird es nämlich in den nächsten Jahren immer schwieriger, dass die Vereine teilnehmen. „Heuer war es besonders arg die Teams zum Mitmachen am Masters zu motivieren, weil der Vorarlberger Amateurfußball einen Megaherbst mit enorm vielen Bewerbsspielen hinter sich hat. Und die Klubs müssen im Masters mit einer vollen Besetzung kommen, sonst blamieren sie sich gegen die sogenannten Underdogs die mit viel Eifer und Begeisterung und dem Joker (Sieg bringt 4 Punkte) bei der Sache sind. Zum 25-Jahr-Jubiläum 2020/2021 hoffen wir auf mehr Mannschaften“, so Hanspeter Meusburger.

Wettverbot beim Hallenmasters

Trotz mehreren Gesprächen vor allem auf wiederholten Anfrage des Wettanbieters betandwin gibt es auch heuer ein Wettverbot während des gesamten Turnieres. „Der Sport steht ganz klar im Mittelpunkt. Das Wetten war und ist nicht mehr tragbar. Wir spielen lieber teilweise vor einer bescheidenen Kulisse zu Beginn des Turnieres als uns andauernd mit großen Problemen auseinderzusetzen und dadurch auch Securitys separat bezahlen zu müssen.“

Bereits beim Qualifikationsturnier werden Siegprämien ausgeschüttet. Die Gesamtdotation des Turnieres beläuft sich auf 12.000 Euro. Die Aufsteiger werden sonntags ab 11 Uhr beim Finalturnier ermittelt.

HALLENFUSSBALL 24. SPARKASSEN – HALLENMASTERS 2019/2020 IN WOLFURT

Veranstalter: Meusburger FC Wolfurt

Austragungsort: Hofsteighalle Wolfurt

Gesamtdotation: 12.000 Euro

Termine: 13. Dezember (Qualifikationsstart) bis 6. Jänner 2020 (Finaltag)

Qualifikationsrunde: In sechs Gruppen spielen die 1b-Teams (30) einen eigenen Turnierdurchgang. Achtzehn Mannschaften steigen in die Vorrunde auf. NEU: Die sechs Gruppensieger der Vorrunde in der Qualifikation qualifizieren sich direkt für die Vorrunde.

Qualifikation, Gruppe 1 (Freitag, 13. Dezember 2019, 18.30 – 20.30 Uhr): SPG Burtscher Großwalsertal Juniors, FC Schwarzach 1b, KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b, SPG Hofsteig Juniors, FC Lustenau 1907 Juniors

Qualifikation, Gruppe 2 (Freitag, 13. Dezember 2019, 20.45 – 22.45 Uhr): Intemann FC Lauterach 1c, SPG Kennelbach/Wolfurt 1c, SPG SV Buch 1c, Maldoner Elektrotechnik FC Hard Juniors, blum FC Höchst Juniors

Qualifikation, Gruppe 3 (Samstag, 14. Dezember 2019, 13 – 15 Uhr): Elektro Graf SC Hatlerdorf 1b, Fliesen Heim FC Sulzberg 1b, Ruech Recycling RW Langen 1b, SPG Brederis/Meiningen/Rankweil Juniors, FC Mohren Dornbirn Juniors

Qualifikation, Gruppe 4 (Samstag, 14. Dezember 2019, 15.30 – 17.30 Uhr): Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b, FC Raiffeisen Viktoria Bregenz 1b, SC Hohenweiler 1b, SC Austria Lustenau Juniors, FZM Mittelwald Juniors

Qualifikation, Gruppe 5 (Samstag, 14. Dezember 2019, 18 – 20 Uhr): FC Nenzing 1b, SV Brauerei Frastanz 1b, BayWaLamag FC Thüringen 1b, Intemann FC Lauterach Juniors, Cashpoint SCR Altach Juniors

Qualifikation, Gruppe 6 (Samstag, 14. Dezember 2019, 20.30 – 22.30 Uhr): IPA SC Göfis 1b, FC Eintracht Bremenmahd, Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, World-of-Jobs VfB Hohenems Juniors, SPG Bregenz Juniors

Qualifikation, Aufstiegsrunde Gruppe 1 (So,15.12.2009, 11 – 14 Uhr): Vierter Gruppe 1, Dritter Gruppe 2, Zweiter Gruppe 3, Zweiter Gruppe 4, Vierter Gruppe 5, Dritter Gruppe 6

Qualifikation, Aufstiegsrunde Gruppe 2 (So,15.12.2009, 14.30 – 17.30 Uhr): Zweiter Gruppe 1, Vierter Gruppe 2, Dritter Gruppe 3, Vierter Gruppe 4, Dritter Gruppe 5, Zweiter Gruppe 6

Qualifikation, Aufstiegsrunde Gruppe 3 (So,15.12.2009, 18 – 21 Uhr): Dritter Gruppe 1, Zweiter Gruppe 2, Vierter Gruppe 3, Dritter Gruppe 4, Zweiter Gruppe 5, Vierter Gruppe 6

Masters Vorrunde