Hofherr zweimal Bester, Franken und Tabernig auf Platz eins

In der Dornbirner K1 Kletterhalle kämpften im Außenbereich rund 40 Nachwuchskletterer um den Meistertitel in den Disziplinen Lead und Speed.

Vorarlbergs Nachwuchstalente zeigten am Wochenende Bestleistungen. Rund 40 Kinder und Jugendliche traten bei den 4. Landesmeisterschaften in den Disziplinen Lead (Vorstieg) und Speed (Geschwindigkeit) gegen einander an. Vertreten waren alle Altersklassen – von den Superminis (U8) bis zur Jugend A (U18).