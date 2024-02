Hoffnung auf bessere Krebsbehandlung: Mediziner sprechen über Veränderungen in Vorarlberg

Im Zuge des Weltkrebstages am 4. Februar sprechen Primar Thomas Winder und Oberarzt Bernd Hartmann im VOL.AT-Interview über die Onkologie in Vorarlberg, die Veränderungen in der Krebslandschaft und die Bedeutung der Prävention.

