Hofer will Gastronomie zu den Feiertagen öffnen

Nach den von der Bundesregierung angekündigten, coronabedingten Verschärfungen bei den Zusammenkünften zu Silvester hat FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer am Samstag eine geordnete Öffnung der Gastronomiebetriebe bereits zu den Weihnachtsfeiertagen verlangt. Es sei zu erwarten, dass die Menschen aus dem öffentlichen in den privaten Bereich drängen werden und dies zu höheren Infektionsraten führen könnte, gab Hofer in einer Presseaussendung zu bedenken.

Hofer hält es daher für "sinnvoll, bereits jetzt und auch zu Weihnachten und Silvester die Lokale zu öffnen, damit die Österreicher dort unter Einhaltung der Regeln zusammenkommen können".