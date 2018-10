Hofer will 2022 erneut als Bundespräsident kandidieren

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) will im Jahr 2022 wieder als Bundespräsident kandidieren. Das sagte Hofer am Sonntag dem ORF und der Tageszeitung "Österreich". "Ich verspreche, ich trete wieder an und so wird's wohl sein", sagte Hofer in der ORF-Sendung "Europa Backstage". Und in "Österreich" nannte er als sein Ziel: "Noch einmal als Präsidentschafts-Kandidat antreten."

Hofer hatte die Präsidentschaftswahl 2016 gegen den Grünen Ex-Parteichef Alexander Van der Bellen verloren – und zwar gleich zwei Mal: Das erste Mal im Mai knapp und das zweite Mal – nach der Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof – im Dezember deutlich mit 53,8 zu 46,2 Prozent.