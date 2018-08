Hofer schließt Spitzenkandidatur im Burgenland nicht aus

Norbert Hofer, derzeit FPÖ-Verkehrs- und Infrastrukturminister, schließt eine Kandidatur für die burgenländische Landtagswahl 2020 an der Spitze der Freiheitlichen "ganz und gar nicht" aus.

Das sagte er am Mittwoch im Interview mit dem ORF-Burgenland. Eine Entscheidung will der Südburgenländer innerhalb der nächsten zwölf Monate treffen.

“Ich werde mich mit den Freunden im Burgenland zusammensetzen. Wir werden in aller Ruhe überlegen, welchen Weg wir gehen, in welcher Form ich die Landtagswahl im Burgenland bestmöglich unterstützen kann. Ein bisschen Zeit ist ja noch”, so Hofer. Er gab an, das in “aller Ruhe” überlegen und entscheiden zu wollen und dass er für jeden Weg offen sei, der auch dem Burgenland gut tue.