Hörmal 2023 in Hörbranz

Zwei hochkarätige Abende im Musikheim des Hörbranzer Musikvereins

Am Freitag den 2. Juni Erfolgskabarett und am Samstag den 3. Juni Konzert mit Phillipp Lingg. Der Kulturausschuss der Marktgemeinde Hörbranz in Kooperation mit dem Musikverein Hörbranz setzte seine Erfolgsserie „Hörmal“ auch 2023 mit zwei ausgewählten Abenden fort. Im Musikheim des Musikverein Hörbranz, der mit seiner einzigartigen Atmosphäre und großartigen Akustik beeindruckt, konnten Kabarett und Musik genossen werden. Den Start machte Valentin Sottopietra mit seinem Erfolgsstück „I dr´ Gummizealla“ aus der Feder von Nevenka Komes. Die Besucher im vollem Musikheim konnten miterleben, wie der Lehrer Klaus Thaler wegen einem kleinen „Burn-durch“ in eine missliche Lage geraten ist. Sein Aufenthalt in der Psychiatrie nimmt durch das Auftauchen verschiedenster Personen unerwartete Wendungen. Der bekannte Schauspieler Valentin Sottopietra brillierte in mehreren Rollen 90 Minuten und zog mit seinen Leistungen die Gäste in seinen Bann. „Polarisierend, aus dem Leben, pointiert und unterhaltsam inszeniert“, war der begeisterte Tenor nach der Darbietung. Unikum: Für den Künstler Valentin war es eine Ehre, dass er vor seinem ehemaligen Lehrlingsausbildner, dem Hörbranzer Helmut Gierner spielen durfte.