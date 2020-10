Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn, selbst positiv auf das Coronavirus getestet, hat aus der Quarantäne einen eindringlichen Appell geschickt.

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich erstmals seit seinem positiven Corona-Test per Video zu Wort gemeldet und an die Bevölkerung appelliert, bei der Eindämmung des Virus mitzuhelfen.

Situation ähnlich zu Österreich

Wie in Österreich steigen auch in Deutschland die Neuinfektionen mit dem Coronavirus rasant an. Die Zahlen sind längst über dem Niveau, das am Beginn der Pandemie im Frühjahr erreicht wurde, täglich werden neue Höchstwerte gemeldet.

"Es ist ernst"

In dem knapp 3-minütigen Clip bedankt sich Spahn bei den Gesundheitsämtern für ihre Arbeit und die Genesungswünsche an ihn. Fast 15 000 Neuinfektionen an nur einem Tag, das sei besorgniserregend. Angesichts der steigenden Zahlen "auch auf den Intensivstationen" appelliert Spahn in dem Video an die Bevölkerung, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. "Bitte helfen Sie weiter mit und hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen und beschwichtigen. Es ist ernst. Wir wissen, was dieses Virus anrichten kann, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen und bei den Älteren, den Höchstbetagten."