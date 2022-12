Hörbranzer Weihnachtsmarkt 2022

Am Samstag den 10. Dezember weht wieder Weihnachtsduft über den Hörbranzer Kirchplatz

Nach der coronabedingten Zwangspause findet im Herzen der Marktgemeinde Hörbranz wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Am 10. Dezember ab 17.00 Uhr präsentiert sich der untere Kirchplatz in Hörbranz als stimmungsvoller und sozialer Weinachts-Treffpunkt für Jung und Alt. Mit kulinarischen und musikalischen Feinheiten kann man sich mitten im Leiblachtal bestens auf Weihnachten einstimmen. Mit einem tollen Programm wird das breite Angebot der Markstände abgerundet. Musikalisch begleiten die Jugendmusik Hörbranz, ein Ensemble der Mittelschule und The First Leiblach Valley Pipes and Drums das Marktgeschehen. Für Kinder ist in der alten Turnhalle ein Kasperletheater (von 18-19 Uhr), Ponyreiten (17-20 Uhr) und eine Bastelaktion des Kindergottesdienstteams in der Pfarrkirche (17-20 Uhr) geplant. Außerdem hat der Nikolaus seinen Besuch angekündigt.