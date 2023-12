Hörbranzer Senioren feiern Weihnachten 2023

Stimmungsvoller Weihnachtsauftakt

Am Sonntag den 17.12.2023 lud die Marktgemeinde Hörbranz ihre Seniorinnen und Senioren zur traditionellen Vorweihnachtsfeier. Andreas Kresser konnte rund 250 Hörbranzerinnen und Hörbranzer im Leiblachtalsaal mit einem Begrüßung-Schlückchen herzlich in Empfang nehmen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen vom Catering ADEG Zubcic hieß der Bürgermeister offiziell die zahlreichen Besucher zur gemeinsamen Einstimmung in den Advent 2023 willkommen. Andreas Kresser betonte, wie vielfältig das Sozialleben in Hörbranz ist. Nur mit der Unterstützung und dem persönlichen Engagement vieler helfender Hände und der Bereitschaft das wertvollste, nämlich gemeinsame Zeit, mit anderen zu teilen, können solche Veranstaltungen wie die Seniorenweihnachtsfeier zu einem besonderen Ereignis gemacht werden.