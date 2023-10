Hörbranzer Raubritter unterwegs!!

Trotz bester Tarnung sind Prinzenpaarsucher im Ort gesehen worden

Auch dieses Jahr sind die Hörbranzer Raubritter, die Prinzenpaarmacher aus dem Leiblachtal, wieder in geheimer Mission unterwegs und suchen das Faschingsregentenpaar 2023/2024!! Falls das Prinzenpaarauto gesehen wird oder gar ein einer Einfahrt geparkt auffällt, bitten wir sie dies zu ignorieren. Auch wenn unbekannte Männer in senfgelben Hosen und weinroten Jacke an irgendwelchen Straßen bemerkt werden und sich so verhalten als ob sie unsichtbar wären, sollten diese wenn möglich nicht angesprochen werden. Falls hinter Sträuchern oder Büschen Zigarrenrauch aufsteigt, dass klirren von Weingläsern zu hören und die Raubritterkappe kurz zu sehen ist, kann mit dem Ruf „Ruggi Ruggi!!“, auf dem „HOH“ geantwortet wird, die Identität der Herren geklärt werden. Aber eigentlich sollten die Prinzenpaarsucher nirgends auffallen oder erkannt werden, sie versuchen unsichtbar zu bleiben, bis sie an der entsprechenden Haustür klingen und um Einlass ansuchen. Dann bitten wir um freundliche Aufnahme und ein wenig Zeit, dass die Raubritter vom Fasching, den begeisternden Aufgaben und vor allem den Freuden und Erfahrungen der Prinzenpaare erzählen können.