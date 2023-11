Hörbranzer Raubritter immer noch unterwegs!!

Raubritter an ungewöhnlichen Stellen gesichtet!!

Wieder erreichen die Poststelle Nachrichten, dass trotz der Nähe zum 11.11 immer wieder Raubritter, mit und ohne Prinzenpaarauto, in voller Montur gesehen werden, die den Eindruck vermitteln, als ob sie noch auf der Suche sind. Es liegen Bilder vor, auf den Raubritter oberhalb von Hörbranz zu erkennen sind. Es ist unklar, ob sie einen Ertüchtigungsausflug für die Körperstärkung zur Ruggburg durchführten, oder ob sie mit Blick auf Hörbranz noch einmal die Prinzenpaarsuche aktualisieren wollten. Auch eine offizielle Anfrage an die Komturei der Raubritter, ob ein neues Prinzenpaar bereits gefunden wurde, wurde nicht beantwortet. Vielmehr wurde auf den Faschingsauftakt am 11.11. im Leiblachtalsaal verwiesen und angekündigt, dass dort das Faschingsregentenpaar 2023/2024 vorgestellt wird. Auch wurden keine Angaben zu den Personen gemacht, es dürfte sich nach Vermutung der Poststelle aber um eine Dame und einen Herrn handeln, die gesucht werden oder aber vielleicht schon gefunden wurden.