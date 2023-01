Hörbranzer Prinzenpaar beim Narrenfrühschoppen in Doren

Gemeindesaal Doren als Faschingsbezirkstreffpunkt

Am 29.01.2023 luden die Dorer Fasnatbüttel mit ihrem Faschingsruf Ora Ora- Dora Dora wieder zum großen Narrenfrühschoppen in den Gemeindesaal. Zahlreiche Faschingsgilden aus dem ganzen Bezirk ließen sich diese Gelegenheit, um in so großer Runde Fasching zu feiern, nicht entgehen. Die Dorer Fasnatbüttel mit ihrem Prinzenpaar Prinzessin Connie und Prinz Michael konnten so unter anderem die Hörbranzer Raubritter mit ihrem Prinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Hubert samt Gefolge und Kindergarde, die Garde Hittisau, die Bezauer Schalmeien und ihre Garde, das Bezauer Kinderprinzenpaar, die Garde Krumbach, die Hittisauer Alpakracher, die Lauteracher Schalmeien, die Harder Schlösslefeagar, die Egger Musmälknüller mit Prinzessin Sabrina und Prinz Martin sowie den Fanfarenzug Bregenz mit dem Bregenzer Prinzenpaar Prinzessin Michaela und Prinz Gü auf der Bühne mit ihren Auftritten und Shows begrüßen. Im Saal waren neben den vielen Faschingsbegeisterten auch Vertreter der Narraseckl Vorkloster, der Harder Muhfänger, der Faschingszunft Buch, der Faschingszunft Alberschwende, der Lauteracher Schollastecher, der Faschingszunft Gaißau, der Fussacher Seehasen und natürlich auch Mitglieder vom VVF (Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -gilden). Auf der Bühne wechselten sich die vielseitigen Programmpunkte ohne Unterbrechung ab und am Bühnenaufgang herrschte reger Verkehr. Selten ist so eine Dichte von Faschingsprinzessinnen, Faschingsprinzen und Kinderprinzenpaaren an einem Vormittag anzutreffen, die begehrten Prinzenorden und Vereinspins wurden eifrig getauscht und verliehen. Unzählige Fotos wurden mit den verschiedenen Faschingsregenten und Gruppen gemacht. Die schweißtreibenden Darbietungen der Garden ernteten nach den Auftritten begeisterten Applaus. Im Saal wurde man mit leckeren Speisen und Getränken versorgt und die Gruppen konnten sich stärken. An der Bar der Fasnatbüttel wurde dann noch bis in den späten Nachmittag weitergefeiert. Für die vielen Faschingsgilden, Schalmeiengruppen und Garden war der bestens organisierte Frühschoppen eine einmalige Möglichkeit Kontakte und Informationen auszutauschen sowie gemeinsame Aktivitäten zu planen.