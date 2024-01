Hörbranzer Prinzenpaar beim Frühschoppen in Doren

30 Jahre Dorer Fasnatbüttel und Frühschoppen mit edlem Besuch

Am Sonntag den 21.01.2024 luden die Dorer Fasnatbüttel um den neuen Obmann Michael Hagspiel zum traditionellen und weit bekannten Frühschoppen nach Doren. Und die Vereinsmitglieder hatten an diesem Sonntagmorgen gleich mehrfach Grund zu feiern. Zum einen besteht der Faschingsverein seit 30 Jahren und das wurde und wird diesen Fasching ausgiebig gefeiert. Zum anderen erwartete die vielen Besucher eine Überraschung. Statt einem Prinzenpaar wurde Langzeitobmann Obmann Andreas Kessler unter viel Applaus zum Faschingsherrscher für 2024 vorgestellt. Als Fürst Kessi von Doren führt er heuer die Faschingsnarren in Doren an. Und als Fürst konnte er an diesem Vormittag edle Besucher willkommen heißen. Unter den zahlreichen Besuchern und Gratulanten waren aus Hörbranz Prinz Florian und Prinzessin Desiree samt Seerosengefolge, Kindergarde und Hörbranzer Raubritter, aus Bregenz Prinz Cornelius und Prinzessin Isabella und ihr Zirkusgefolge sowie Fanfarenzug, aus Bezau Prinz Johannes und Prinzessin Katrin mit Kinderprinzenpaar Prinz Florian und Prinzessin Anna mit Kindergarde und Schalmeienzug, die Luterachar Schollesteachar mit Schalmeien und Kinder- und Teeniegarde, die Garde aus Krumbach, die Hardar Mufängar mit ihrer neuen Damengarde, die Guggenmusik Luterachar Hosakrachar, die Hittisouer Faschingszunft mit den Hittisouer Alpa Kracher, ihrer Garde und dem Kinderprinzenpaar Prinz Gabriel und Prinzessin Pia, die Eggar Muosmälknüllar mit Prinz Mathias und Prinzessin Anna samt Narrenpolizei und Garde sowie die Fasnatzunft Buch anzutreffen. Die Gruppen konnten bestens organisiert ihre Auftritte, Konzerte, Tänze, Faschingsrufe und Proklamationen auf der Dorer Bühne präsentieren. Die Bregenzer und Hörbranzer Faschingsgesellschaft führte auch ihre Prinzenpaarshows auf und ernteten dafür begeisterten Applaus. So eine geballte Ansammlung von Faschingsgruppen, Garden, Schalmeienzügen und Prinzenpaaren samt Gefolgen trifft man sonst nur auf Umzügen, in Doren hatte man die Gelegenheit das alles im bestuhlten Saal zu bestaunen. Natürlich blieb abseits der Bühne aber auch genügend Zeit um zu fachsimpeln, Kontakte zu pflegen, neue Kontakte zu schließen oder um die begehrten Faschingspins zu tauschen. Auch wurden einige der begehrten Prinzenorden verliehen. Und das alles bei entspannter Frühschoppenatmosphäre mit bestens aufgelegten Gästen und Besuchern.