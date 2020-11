Hörbranzer Nahversorger eröffnet wieder

Nach sechs Wochen intensiver Umbauphase öffnet ADEG Zubcic in der Lindauerstraße seine Türen

Willkommen Daheim, so werden die Kunden begrüßt. Im neuen, knapp 600 m2 großen, ADEG Markt in Hörbranz stehen die 17 Mitarbeiter wieder für ihre Kunden bereit. Nach der rekordverdächtigen Umbauphase präsentiert sich der Nachversorger innen und außen in neuem Kleid. So wurde die Verkaufsfläche adaptiert und neu eingeteilt, das Sortiment wurde angepasst, der Frischebereich wurde umgestaltet und die Markttechnik wurde umfangreich erneuert. Ausreichend Platz lädt auch mit Abstand zum Einkaufen ein. Der geänderte Küchenbereich ist kurz vor der Fertigstellung, Pfannen und Töpfe werden schon eingeräumt. Im neuen Bistro werden an den letzten Schrauben gedreht und die bequemen Stühle werden zurechtgerückt um, sobald es wieder erlaubt ist, die Kunden zu verwöhnen. Mit seinem bekannten Cateringbereich und den leckeren, täglich wechselnden Mittagsmenüs zum Mitnehmen, erweitert Dragen Zubcic und sein Team das große Verkaufsangebot im Markt.