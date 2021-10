Hörbranzer Mittelschüler liefen für Bedürftige

Beim „Stundenlauf für Afrika“ kamen über 5000 Euro zusammen.

Da der Event coronabedingt bereits zum zweiten Mal ins Wasser fiel, hat Gerhard Scholler von der Mittelschule Hörbranz, der das Projekt schon jahrelang unterstützt, kurzerhand einen Stundenlauf für seine Stammschule initiiert. An einem Vormittag liefen alle Schüler(innen) in zwei Gruppen (Erst- und Zweitklässler sowie Dritt- und Viertklässler) innerhalb einer Stunde so schnell sie konnten auf dem 700 Meter langen Rundkurs. Diejenigen, die einen oder zum Teil sogar mehrere Sponsor(en) verpflichten konnten, waren natürlich besonders eifrig bei der Sache. Schlussendlich kamen fast 5300 Euro zusammen. „Wir unterstützen diese Aktion, weil jeder einzelne Euro wirklich den Kindern in Kenia zukommt“, so der engagierte Organisator.