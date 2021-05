Hörbranzer Jugendfeuerwehr beim Wissenstest erfolgreich

Wissenstest unter besonderen Umständen

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche und besondere Maßnahmen. Normalerweise wird in jedem Bezirk mit einem großen Rahmenprogramm jährlich der Wissenstest der Jugendfeuerwehr veranstaltet. Dort können die Nachwuchsfeuerwehrfrauen und -männer ihr Wissen und Können präsentieren. Gleichzeitig lernen sie die jungen Kameraden des Bezirkes kennen und können Fahrzeuge und Geräte anderer Feuerwehren besichtigen. Doch mit den aktuellen Beschränkungen können auch solche großen Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. So konnte auch die Hörbranzer Feuerwehrjugend bisher kaum oder eingeschränkt proben. Der Wissenstest, auf den der Feuerwehrnachwuchs hinarbeitet, wurde daher örtlich und im Hörbranzer Feuerwehrhaus abgehalten. Vom Nachwuchsleiter Andreas Seeberger vorbereitet und von Feuerwehrkommandant Hubert Schreilechner sowie den Feuerwehrkameraden unterstützt, war der Wissenstest bestens organisiert. Die Feuerwehrhalle wurde ausgeräumt und Corona-konform zum Wissenstestcenter umgebaut. Abstand, Hygienemaßnahmen und Maske waren während der ganzen Veranstaltung selbstverständlich. Bei verschiedenen Stationen konnten die angehenden Feuerwehrler ihr theoretisches, aber auch ihr praktisches Wissen unter Beweis stellen. So mussten Fragen unter anderem zu Vorschriften, Notrufnummern und Verhaltensregeln beantwortet werden. Im Praxisteil mussten Leitern gesichert, Feuerlöscher erklärt, Löschleitungen aufgebaut, aber auch Erste Hilfemaßnahmen ausgeführt werden. Der Wissenstest der Feuerwehrjugend wird jährlich abgehalten. Dieser umfasst viele Stationen wie zum Beispiel Allgemeinwissen/Feuerwehrwissen, Dienstgrade, Wasserführende Armaturen, Kleinlöschgeräte, Vorbeugender Brandschutz, Seilknoten, Nachrichtenübermittlung, Erste Hilfe und Gefährliche Stoffe. Gestartet wird mit Bronze, Silber und endet mit dem Wissenstest Gold, der meist die letzte Prüfung der Jungfeuerwehrler vor der Übernahme in den aktiven Stand darstellt.