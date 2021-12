Hörbranzer Gschicht(a)

Interessante Geschichten und Wissenswertes aus der Geschichte von Hörbranz erzählt die neue und mehrteilige Videoserie der Marktgemeinde in origineller Art und Weise.

Ideengeber sind Mitglieder des örtlichen Kulturausschusses. Sie wollen einen breiteren Fundus an alten Zeitungsartikeln, Überlieferungen, Geschichten und Gedichte sowie pikanten Erzählungen den Interessierten zugänglich machen. Die Vorstellung der „Gschicht(a)“ übernehmen dabei verschiedene Persönlichkeiten aus Hörbranz. „Ursprünglich war geplant, die Aktion in Form einer Veranstaltungsserie in Hörbranzer Gasthäusern abzuhalten“, so die Initiatoren Josef Berkmann und Thomas Jochum. Da das Vorhaben in Zeiten der Pandemie zuletzt nicht mehr möglich war, verlagerten die Akteure die Präsentation kurzerhand ins Internet. Mit Unterstützung von Christian Dworzak konnten die Aufnahmen im Leiblachtalsaal, der zum Filmstudio adaptiert wurde, vorgenommen werden.