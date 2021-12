Hörbranzer Gottesdienste im Internet

Livestream direkt aus der Pfarrkirche

Über einen großen Zuspruch auf die Live-Gottesdienste aus der Pfarrkirche Hörbranz kann sich der Pfarrverband Hörbranz, Hohenweiler und Möggers mit Pfarrer Roland „Trenti“ Trentinaglia und seine Helfer freuen. Die Messfeiern werden mehr als gut „besucht“. Allein die Zugriffe (in Verbindung mit vol.at) sprechen für sich: Am 1.Adventsonntag: rund 7000 Zugriffe, am 2.Adventsonntag: gut 12.000 Zugriffe. Es sehen auch Vorarlberger in Spanien und auf den Philippinen diese Gottesdienste, wie in verschiedenen Meldungen in Facebook bekundet wird. Dass die Übertragungen reibungslos, pünktlich und in bester Qualität empfangen werden können, liegt zum großem Teil an der Person von Lukas Schupp, einem technisch versierten jungen Mann haben, der sich nicht scheut, seine Fähigkeiten ehrenamtlich und auch fraglos zur Verfügung zu stellen. Die Messfeiern selbst werden so weit wie möglich „normal“ vorbereitet. Sonntag für Sonntag sind Lektoren eingeteilt sind, die genauso in der Mitgestaltung der Gottesdienste involviert sind, wie der immer verlässliche Organist Werner Hansjakob. Zudem kommt noch dazu, dass der Pfarrverband (Hohenweiler, Hörbranz, Möggers) in der glücklichen Lage ist, auf die Bereitwilligkeit von Menschen zugreifen zu können (Möggerer Viergesang), die gerne auch – aus ihrer ganz persönlichen Einstellung heraus, Gottesdienste mitgestalten. Und dann natürlich Pfarrer Roland „Trenti“, der mit seiner direkten, unverblümten, ironischen und doch humorigen Art die Herzen der Messbesucher berührt.