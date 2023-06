Hörbranzer Gottesdienst bei der Kapelle Fronhofen

Traditionell wird der Dreifaltigkeitssonntag bei der Parzellenkapelle gefeiert

Am traumhaften Sonntagvormittag des 04.06.2023 konnten zahlreiche Gläubige gemeinsam den Hörbranzer Gottesdienst bei der kleinen Parzellenkapelle in Fronhofen feiern. Kaplan Dominikus Matt leitete gutgelaunt die kurzweilige Messfeier und eine große Abordnung des Musikverein Hörbranz sorgte für den passenden musikalischen Rahmen. Jedes Jahr, wenn es das Wetter zulässt, wird die Tür der alten und ehrwürdigen Kapelle am Dreifaltigkeitssonntag geöffnet und der Gemeindegottesdienst wird dort ins freie verlegt. Die Kapelle Fronhofen blickt schon ursprünglich seit über 200 Jahren auf die Parzelle. Neben der Dreifaltigkeitsmesse wird auch eine Maiandacht abgehalten, am 24. Dezember steht das Friedenslicht zur Abholung bereit. Außerdem gibt die Glocke Nachricht, wenn ein Bewohner der Parzelle verstorben ist. Die Kapellengemeinschaft Fronhofen sorgt für den Erhalt und die Pflege der Kapelle und der langen Gottesdiensttradition.

Vor dem kleinen Gotteshaus bietet sich die Gelegenheit für den Besuch einer „besonderen“ Messe. In der Natur wird gemeinsam gebetet, gesungen und die heilige Kommunion geteilt. Zwischen den Besuchern spielen Kinder und es herrscht eine allgemeine familiäre und entspannte Sonntagsvormittagsstimmung. Bei der Messe wird auch immer den Verstorbenen des vergangenen Jahres aus der Parzelle gedacht. Viele Besucher aus Nah und Fern besuchen fast schon regelmäßig am zweiten Sonntag nach Pfingsten, an dem die katholische Kirche das Fest der heiligen Dreifaltigkeit begeht und den drei göttlichen Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist, gedenkt, die Fronhofer Kapelle. Auch für viele ehemalige Parzellenbewohner ist es ein gelungener Anlass, wieder einmal alte Bekannte und Nachbarn zu treffen. Im Anschluss an den Gottesdienst 2023 lud Kapellenobfrau Waltraud Immler, die den Vormittag mit ihren Helfern bestens organisiert hatte, die Besucher zu einer Agape am Vorplatz. Hier bot sich die Gelegenheit den Sonntagvormittag gemütlich und gemeinsam ausklingen zu lassen.