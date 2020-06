Hörbranzer Fronleichnamsschützen müssen ihre Jahrhunderte alte Tradition unterbrechen

Erstmals seit dem zweiten Weltkrieg rücken die Hörbranzer Fronleichnamsschützen nicht aus.

Die über 80-Mann starke Hörbranzer Fronleichnamskompanie mit ihrer über 250-jährigen Geschichte begleitet regelmäßig und verlässlich in ihren historischen Uniformen und mit Vorderladergewehren und Kanonen ausgerüstet die Fronleichnamsprozession in Hörbranz. Die Salutschüsse der Gewehre und der Kanonen lassen den Hörbranzer Boden beben und die Rauchfahnen ziehen durch Straßen und über Plätze. In Erfüllung eines alten Gelübtes rückt die Kompanie zur Ehre Gottes und zur Freude Aller am Fronleichnamstag aus. Zusammen mit dem Musikverein Hörbranz, ebenfalls in ihren traditionellen Uniformen, pflegen sie die Jahrhunderte alte Fronleichnamstradition im Leiblachtal und sind damit ein fester Bestandteil des Hörbranzer Kulturgutes. Zahlreiche Zuschauer und Besucher nehmen an der frühmorgendlichen Feldmesse, dem Gottesdienst und der Fronleichnamsprozession teil. Viele Hörbranzer Vereine mit ihren Fahnen sowie die Feuerwehr beteiligen sich aktiv und begleiten den Bittgang. Die Altare auf dem Weg der Prozession sind festlich geschmückt und auf den Treppen der Pfarrkirche wird alljährlich ein eindrucksvoller Blumenteppich gerichtet. So ist das Fronleichnamsfest in Hörbranz Jahr für Jahr ein farbenfrohes und traditionelles Ereignis, dass viele Gäste und Interessierte in den Ort lockt. Im großen Festzelt der Ringer treffen sich anschließend Fronleichnamsschützen, Musiker, Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Mitglieder der Hörbranzer Vereine und Besucher. Die Fronleichnamsfeierlichkeiten und die beeindruckende Prozession sind weit über die Grenzen bekannt.