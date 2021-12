Hörbranzer Feuerwehrjugend verteilt das Zeichen des Friedens

Leuchtendes Friedenzeichen von Bethlehem in die Leiblachtaler Wohnzimmer

In der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet, mit einem Spezialtransportbehälter der Austrian Airlines nach Österreich geflogen, vom elfjährigen Jungfeuerwehrmann Tobias Nußbaumer aus Kirchham (Bezirk Gmunden) empfangen und an die Landesorganisatoren verteilt. Nach dem weiten Weg kann das friedensspendende Licht am 24.12.2021 von 9-12 Uhr im Feuerwehrhaus bei der Jugendfeuerwehr Hörbranz abgeholt werden. Seit über 30 Jahren wird das Friedenzeichen aus Bethlehem auf der ganzen Welt verteilt, in die Wohnzimmer getragen um als Zeichen für Zusammenhalt, Solidarität und Hoffnung zu stehen.